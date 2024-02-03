وظائف وزارة العمل 2024.. مطلوب 26 تخصصا برواتب تبدأ من 3500 جنيه

تتوفر في عدد من محافظات الجمهورية وظائف وزارة العمل 2024، لعدد من التخصصات المطلوبة في 13 محافظة، وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

وظائف وزارة العمل 2024

وحسب ما أعلنت الوزارة عن وظائف وزارة العمل 2024، التي تلقتها من قبل 38 شركة من القطاع الخاص لطلب 3261 وظيفة متوفرة برواتب ستبدأ من 3500 جنيه، ويتم التقديم خلال الشهر الجاري.

أماكن التقديم

ويكون التقديم للراغبين في الالتحاق بوظائف وزارة العمل 2024 بعدة طرق منها الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، مديريات العمل في المحافظات المُعلن فيها، ومكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

وبالنسبة للمحافظات المطلوب التوظيف فيها جاءت كالتالي: «دمياط، الشرقية، القاهرة، الوادي الجديد، الفيوم، القليوبية، البحيرة، الجيزة، الغربية، أسيوط، الدقهلية، سوهاج، قنا».

والوظائف المطلوبة كالتالي:

1- مهندسون ميكانيكا وكهرباء.

2- مدرسون جميع التخصصات.

3- مسؤول تعيينات.

4- سائقون رخصة أولى وثانية وثالثة.

5- مساعد مدير فرع.

6- عمال خياطة بكل الأقسام.

7- مصور فوتوغرافي.

8- مندوب مبيعات وتوصيل.

9- عمال إنتاج.

10- أخصائي نفسي.

11- أمين مخازن.

12- مراقب جودة.

13- عمال نظافة.

14- أخصائيو تمويل.

15- مدير فرع.

16- مهندس زراعي.

17- أفراد أمن.

18- مشرف إداري.

19- مندوب تسويق وبيع.

20- طباخ.

21- شؤون عاملين.

22- مسؤول تمويل.

23- سكرتارية.

24- فنيون في جميع التخصصات.

25- مشرف إنتاج.

26- محاسب.

27- تخصصات أخرى.