مكافأة عاجلة من «الأوقاف» لمسؤولي 5 مديريات لتميزهم في «العمل الإلكتروني»

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارا بصرف مكافآت فورية لمسؤولين بـ5 مديريات في وزارة الأوقاف، نظرا لجهودها مؤخرا، سواء من خلال العمل الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو العمل الخيري من خلال صكوك الإطعام.

وقال جمعة، في بيان عنه، إنّه جرى تحديد مكافأة قدرها 1000 جنيه لمسؤولي الدعوة الإلكترونية بمديريات أوقاف الشرقية والبحيرة والقاهرة والمنيا، تقديرا لجهودهم ونشاطهم في متابعة صفحات مديرياتهم.

مكافآت مديريات الأوقاف

وأضاف وزير الأوقاف، أنّ المكافأة تأتي نظرًا لجهودهم ونشاطهم الملحوظ على صفحات السوشيال ميديا، التي أصبحت من الصفحات الأكثر تميزًا ونشاطا خلال شهر مارس من العام الحالي.

وأوضح أنّ مديريتي أوقاف المنوفية والمنيا، حققتا 1000 صك إطعام منذ إطلاق مشروع صكوك إطعام الأوقاف عبر المديريات الإقليمية، لذا تقرر صرف مكافأة قدرها 1000 جنيه، لكل مدير مديرية من هاتين المديريتين فضلا عن أي مكافآت أخرى مقررة في هذا الشأن.

وزير الأوقاف

وأكد أنّ المكافآت التشجيعية هي من موارد الوزارة الذاتية ولا علاقة لها على الإطلاق بقيمة الصك، حيث تذهب قيمة الصك كاملة غير منقوصة إلى مستحقيه.