حقيقة استقالة قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي وقيادات أمنية

في مفاجأة نشرتها هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، وعددًا من القيادات الأمنية، قرروا الاستقالة من مناصبهم خلال الأيام الماضية، ويبحثون الموعد المناسب لذلك.

هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن «هاليفي»، ورئيس جهاز الأمن الداخلي «الشاباك»، رونان بار، ورئيس جهاز المخابرات العسكرية «أمان» هارون هاليفا، اتخذوا بالفعل قرار الاستقالة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية، مما يزيد من الأزمات الداخلية وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال.

قرار الاستقالة بعد انتهاء المعارك

وأكدت أن هؤلاء أتخذوا قرارًا بالاستمرار في مناصبهم فقط طالما استمر القتال شمالي وجنوبي قطاع غزة، لكن في وقت قريب سيعلنون قرار الاستقالة من مناصبهم.

وكان «هاليفي» و«بار»، أعلنا أنهما المسؤولان عن هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة والمعروف بعملية «طوفان الأقصى»، التي شنتها الفصائل الفلسطينية وكبدت دولة الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة.