يترقب عدد كبير من طلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية، بعد أن انتهى الطلاب من أداء امتحانات الترم الأول يوم الخميس 25 يناير.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية

وكشف الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن» أنه يجري الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية خلال 48 ساعة، بعد أن يتم اعتمادها من قبل المحافظ.

وأكد أنه سيجري الانتهاء اليوم من التصحيح ورصد الدرجات بشكل كامل وتجهيز النتيجة اليوم من أجل اعتمادها من المحافظ، وإعلانها خلال 48 ساعة من الوقت الحالي.

وأشار إلى أنه يجري إعلان النتيجة من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية من هنا، إذ يتعين على الطالب الدخول الي الرابط وعمل التالي:

- الدخول على الرابط

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية

- إدخال الاسم الخاص بالطالب

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

- الضغط على استعلام

- تظهر النتيجة للطالب بكل سهولة

امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وكان طلاب الشهادة الإعدادية أدوا امتحانات الترم الأول بداية من الخميس 18 يناير حتي الخميس 25 يناير بنظام البوكليت، إذ بلغ عدد الطلاب نحو 108 ألف طالب وطالبة.