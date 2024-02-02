يرغب آلاف الطلاب والطالبات في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة بني سويف، خصوصًا بعدما جرى الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 رسميًا في عدد كبير من المحافظات، إذ عُقدت الامتحانات خلال الفترة من 17 حتى 24 من شهر يناير الماضي.

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة بني سويف، فضلًا عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في بني سويف

ومن المقرر، أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بني سويف، الترم الأول خلال أيام قليلة، حيث أتاحت المحافظة، رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة بني سويف، ويمكن الحصول عليه، من خلال الضغط «هنا»، وإدخال رقم الجلوس، ثم الضغط على «بحث» وستظهر النتيجة على الفور، فور اعتمادها من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في بني سويف

وقال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أعمال الرصد والمراجعة ما تزال جارية، حيث تجرى بكل دقة، حتى يتمكن كل طالب من الحصول على حقه تمامًا، لافتًا إلى أمكانية ظهور النتيجة منتصف الأسبوع.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 في بني سويف

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024، التي تتضمن تخصيص 40 درجة لمادة اللغة العربية، بالإضافة إلى 30 درجة لمادة الرياضيات، و 30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية، و 20 درجة لمادة العلوم، و20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية، بإجمالي 140 درجة.