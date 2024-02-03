ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالثانوية في كفر الشيخ

أعلنت المدارس الثانوية في محافظة كفر الشيخ، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام 2023 - 2024، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة للامتحانات الورقية والإلكترونية.

نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الثانوي

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه تم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الثانوي بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، واعتماد النتائج من قبل مديري الإدارات التعليمية ورفعها للمديرية.

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنّ نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي للعام 2023 - 2024، متاحة الآن بالمدارس، ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم التوجه إلى المدارس لمعرفتها.

انتهاء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي بكفر الشيخ، انطلقت السبت 13 يناير، وانتهت الأربعاء 24 من الشهر ذاته، بينما بدأت امتحانات الصف الثاني الثانوي الأحد 14 يناير وحتى الثلاثاء 23 يناير.