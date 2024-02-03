«تعليم مطروح» تحصد المركز الرابع جمهوريا في مسابقة التربية الخاصة الموسيقية

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن توجيه عام التربية الموسيقية حقق المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقات التربية الخاصة الموسيقية، التي جرى تنظيمها تحت إشراف الإدارة العامة للأنشطة التربوية بوزارة التربية والتعليم، في ظل تكثيف جهود فريق التربية الخاصة، في العروض والتدريبات المستمرة للمنافسة لحصد المسابقات والتي يشارك بها جميع فرق التعليم في المحافظات في ظل التنافس بينهم.

تفعيل خطة الأنشطة في إجازة نصف العام الدراسي

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، بإنجاز التربية الموسيقية وحصول «تعليم مطروح» على المركز الرابع في مسابقة على مستوى الجمهورية، كما أثنى على جهود التربية الموسيقية، ووجه الشكر لإيناس رمزي الموجه العام، وموجهي المادة، داعياً الموجهين والمعلمين لبذل مزيد من الجهد والتفاني في العمل وتفعيل خطة الأنشطة خلال إجازة منتصف العام الدراسي، للحفاظ على المستوى المتقدم والمتميز لطلبة وطالبات تعليم مطروح في كل الأنشطة والتطلع دائماً لمراكز أفضل ومستوى أعلى.

مراكز أولى في المسرح والتربية الرياضية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن حصول مطروح على المراكز الأولي جمهوريا في عدة مسابقات مركزية في أنشطة المسرح والإلقاء الشعري والتحدث بالفصحى والتربية الاجتماعية والتربية الرياضية والكشفية خلال الأعوام الثلاث الماضية يعد نتاج مستحق لجهد متواصل في تدريب أبنائنا الطلاب الموهوبين واستمرارا لسلسلة الإنجازات التي حققها «تعليم مطروح» هذا العام.

دعم الطلاب المتميزين والموهوبين

وذكر وكيل الوزارة أن تعليم مطروح تحرص على تقديم الدعم وتوفير المناخ التربوي المناسب لجميع الطلاب المتميزين والموهوبين، وتحفيزهم وتكريمهم من أجل تشجيعهم مما يساهم في تفوقهم وتميزهم علميا وثقافيا وفنيا، كما أهدى إنجاز التربية الموسيقية إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لدعمه المستمر للمنظومة التربوية وحرصه الدائم على تحقيق التميز العلمي والتفعيل النموذجي للأنشطة التربوية.