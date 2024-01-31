وكيل «تعليم مطروح» يشارك طلاب سيوة كرة القدم الخماسية في الملعب

شارك عمرو شحاته وكيل وزارة التربية و التعليم بمطروح يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية طلاب المدارس بواحة سيوة أثناء ممارستهم كرة القدم كواحدة من أشهر النشاط الرياضية، والتي يجري تنظيمها تحت إشراف توجيه التربية الرياضية بالإدارة التعليمية خلال إجازة منتصف العام الدراسي في إطار خطة مديرية التربية والتعليم بمطروح لممارسة طلاب جميع المدارس الأنشطة المختلفة بكافة الإدارات التعليمية الثمانية علي مستوي المحافظة.

وكيل الوزارة يشارك الطلاب جزء من مباراة كرة القدم

وشارك وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، أبنائه طلاب واحة سيوة في جزء من مباراة كرة القدم الخماسية بحضور سليمان مسلم مدير تعليم إدارة سيوة التعليمية، وأكد أن أحد ركائز منهجه في قيادة تعليم مطروح السعي بجدية واهتمام لتدعيم خطة الأنشطة التربوية واكتشاف المواهب الطلابية في كل الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية في سبيل دعم الطلاب و تشجيعهم على ممارسة الأنشطة من أجل صقل وبناء الشخصية في إطار إعداد أجيال وطنية تتسم بالقدرة علي اتخاذ القرار وتقدير المسئولية.

بناء الجسم والعقل

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إدارات المدارس بالاهتمام بممارسة الرياضة لطلاب المدارس، بهدف الاهتمام ببناء الجسم والعقل، خلال العملية التعليمية.