شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3-2-2024 في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، حيث سجل في بنك مصر 33.46 جنيه للبيع، و33.26 جنيه للشراء.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

وتوضح «الوطن»، من خلال السطور التالية، آخر تحديث أعلنته مواقع البنوك الرسمية حول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت في البنك المركزي المصري، 33.45 جنيه للبيع، و33.33 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 33.38 جنيه للبيع، و33.21 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم السبت، 33.46 جنيه للبيع، و33.26 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم السبت، 33.50 جنيه للبيع، و33.25 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم السبت، بـ34.01 جنيه للبيع، و33.73 جنيه للشراء.