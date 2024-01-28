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سعر اليورو اليوم الأحد 28-1-2024 في البنوك المصرية

كتب:

مريم حنفي
09:45 ص | الأحد 28 يناير 2024
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم

كشفت المواقع الرسمية للبنوك المصرية عن ثبات سعر اليورو اليوم الأحد 28-1-2024 في البنوك المصرية، في حين أنَّ أسعار العملات لم تشهد أي تغيراً منذ ختام تعاملات أمس السبت، إذ يبلغ متوسط سعر اليورو اليوم 33.57 جنيه للشراء و33.72 جنيه للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الأحد 28-1-2024 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي: 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

- يبلغ سعر اليورو اليوم الأحد داخل البنك الأهلي المصري 33.35 جنيه للشراء و 33.50 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك مصر 

- يسجل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 33.61 جنيه بيعا أما سعر الشراء 33.41 جنيه. 

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- وصل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الأحد داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 33.63 جنيه للبيع أما سعر الشراء 33.51 جنيه. 

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

- كما يبلغ سعر اليورو اليوم داخل بنك الإسكندرية 33.72 جنيه للبيع و33.52 جنيه للشراء. 

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بقلم مريم حنفي