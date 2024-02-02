سعر اليورو اليوم الجمعة 2-2-2024 في البنوك بمصر

أعلن عدد من المواقع الرسمية للبنوك في مصر، ثبات أسعار اليورو اليوم الجمعة 2-2-2024، في الوقت الذي لم يشهد فيه سعر صرف اليورو أي تغير منذ فترة طويلة، إذ بلغ متوسط سعر اليورو اليوم الجمعة، 33.31 جنيه للشراء، و33.47 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، بحسب ما أعلنته مواقع البنوك عبر الإنترنت.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الجمعة 2-2-2024 في البنوك المختلفة والعاملة ضمن النظام المصرفي المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 33.15 جنيه للشراء و 33.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

- سجل سعر اليورو في بنك مصر 33.39 جنيه للبيع، وسعر الشراء 33.15 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 33.49 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 33.37 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

يبلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 33.50 جنيه للبيع و33.26 جنيه للشراء.