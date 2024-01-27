سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-1-2024 داخل البنوك المصرية، حالة من الاستقرار إذ بلغ سعر اليورو الأعلى شراءً 33.91 جنيه، أما سعر الأقل بيعاً 32.71 جنيه بحسب المنصات الرسمية التابعة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

«الوطن» تستعرض في السطور التالية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم السبت 27-1- 2024 والذي جاء كما يلي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- سجَّل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري 33.56 جنيه للشراء و33.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- بلغ سعر اليورو مقبل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية اليوم السبت داخل البنك الأهلي المصري 33.45 جنيه شراءً، و33.63 جنيه بيعاً.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

- وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية اليوم السبت داخل بنك الإسكندرية، إلى 33.89 جنيه للبيع و33.72 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك القاهرة

- كما سجَّل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية داخل بنك القاهرة 33.33 جنيه بيعاً، 33.18 جنيه للشراء.