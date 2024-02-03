يتطلع طلاب الصف الثالث الإعدادي إلى معرفة موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية، خاصة مع اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية

وكشف الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن» عن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية، إذ يجري فتح باب التقديم بها خلال أيام.

وأشار إلى أنه يجري فتح باب التقديم في اليوم الثاني من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية، وسيتم اعتماد النتيجة وإعلانها خلال 48 ساعة.

خطوات عمل تظلمات الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2024

وأكد أنه يجري قيام الطالب بعمل عدة خطوات من أجل التظلم وهي:

- أن يقوم الطالب بالتوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها

- أن يقوم الطالب بسداد قيمة وتكاليف تظلمات المادة الواحدة وهي 35 جنية في مكتب سكرتير مدير الإدارة التعليمية.

- يحدد موعد للطالب من أجل التوجه وعمل التظلم

- يجري الطالب التظلم في الكنترول في مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

- في حالة ظهور أي تعديلات في درجات الطالب يجري رصدها للطالب واسترداد المبلغ المدفوع تكاليف التظلم.