رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة

كتب:

وائل فايز
01:58 م | الجمعة 02 فبراير 2024
تظلمات الشهادة الإعدادية.. تعبيرية

تظلمات الشهادة الإعدادية.. تعبيرية

تبدأ مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وفي مقدمتها القاهرة والجيزة، من خلال الإدارات التعليمية، تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية.

مدة تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية

أكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه سيجري قبول جميع التظلمات لجميع المراحل بداية من الأحد المقبل 4 فبراير الجاري، ولمدة 15 يوما، تتاح فيها الفرصة للطلاب وأولياء الامور تقديم التظلمات لدى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

إجراءات التظلم 

وفيما يتعلق بخطوات وإجراءات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية، أوضحت المديرية أن على الطالب أو ولي الأمر التوجه إلى مقر الإدارة التعليمية التابع لها، وتقديم التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية، متضمنا المواد التي يرغب في التظلم بشأنها، وبعدها سداد قيمة التظلم 35 جنيهًا عن المادة الواحدة، ثم التوجه إلى مقر لجنة النظام بالإدارة التعليمية، ويجري تحديد موعد الاطلاع على أوراق الامتحان بمادة التظلم، ومراجعة كل التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب والبت في أي تعليقات من جانب لجنة مشكلة من التوجيه كل حسب تخصصه، وفي حالة أحقية الطالب في التظلم ووجود زيادة في درجات الطالب يحق له استرداد المبلغ المالي  المدفوع في التظلمات.

اقرأ المزيد:

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس محافظة القاهرة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة التيرم الأول

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة القاهرة

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في أحياء محافظة القاهرة.. ينتهي تنفيذه خلال ساعات

محافظة القاهرة تطرح مناقصة للطب البيطري لمكافحة الآفات بالمجزر الآلي.. تفاصيل
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.