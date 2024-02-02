موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة

تبدأ مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وفي مقدمتها القاهرة والجيزة، من خلال الإدارات التعليمية، تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية.

مدة تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية

أكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه سيجري قبول جميع التظلمات لجميع المراحل بداية من الأحد المقبل 4 فبراير الجاري، ولمدة 15 يوما، تتاح فيها الفرصة للطلاب وأولياء الامور تقديم التظلمات لدى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

إجراءات التظلم

وفيما يتعلق بخطوات وإجراءات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية، أوضحت المديرية أن على الطالب أو ولي الأمر التوجه إلى مقر الإدارة التعليمية التابع لها، وتقديم التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية، متضمنا المواد التي يرغب في التظلم بشأنها، وبعدها سداد قيمة التظلم 35 جنيهًا عن المادة الواحدة، ثم التوجه إلى مقر لجنة النظام بالإدارة التعليمية، ويجري تحديد موعد الاطلاع على أوراق الامتحان بمادة التظلم، ومراجعة كل التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب والبت في أي تعليقات من جانب لجنة مشكلة من التوجيه كل حسب تخصصه، وفي حالة أحقية الطالب في التظلم ووجود زيادة في درجات الطالب يحق له استرداد المبلغ المالي المدفوع في التظلمات.