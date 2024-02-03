رابط تظلمات الشهادة الإعدادية.. اعرف الخطوات والرسوم المقررة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، رابط تظلمات الشهادة الإعدادية، موضحة أنه تم إعلان النتيجة رسمياً عقب اعتمادها من اللواء أحمد راشد، حيث عُقدت الامتحانات ورقيًا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ووفق المواصفات الفنية التي حددتها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم.

ويمكن الوصول إلى رابط تظلمات الشهادة الإعدادية من هنا، حسب ما أتاحته المديرية، مشددة على الطلاب بضرورة استيفاء البيانات المطلوبة عند الدخول على الرابط، والالتزام بجميع التعليمات الخاصة بعملية التظلم، لافته إلى أنه تم إعلان النتيجة رسمياً في المدارس ويمكن الحصول عليها دون دفع أي مبالغ مالية.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية

وعن رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية، أكدت المديرية، أن الرسوم هي 35 جنيه للمادة الوحدة ويمكن للطالب التظلم على أكثر من مادة حسب رغبته، مؤكدة أنه تم توفير جميع التيسيرات الخاصة بتلقي طلبات التظلم من طلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية

- تقديم طلب التظلم إلكترونيا

- طباعة طلب التظلم

- سيتم تحديد موعد للاطلاع على صورة كراسة الإجابة عبر الموقع الإلكتروني.

- التوجه للجنة النظام والمراقبة

- طباعة استمارة التقدم الإلكترونية.

- سداد الرسوم في الكنترول

- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات يتم البت في تلك الملاحظات

- يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يوماً من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية