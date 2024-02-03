سيلفستر ستالون ينعى شريكه في «Rocky» كارل ويذرز: «ممزق لرحيله»

عبر النجم الأمريكي سيلفستر ستالون عن صدمته برحيل شريكه في بطولة فيلم «Rocky»، كارل ويذرز الذي رحل عن عمر يناهز الـ 76 عاما، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «إنستجرام» مساء الجمعة، وتذكر «ستالون» شراكته الطويلة مع «ويذرز»، من خلال سلسلة أفلام «Rocky»، وصداقتهما التي استمرت لعقود من الزمن.

ووقف سيلفستر ستالون خلال الفيديو أمام لوحة في الخلفية تصور شخصيتيهما في الفيلم «روكي بالبوا» و«أبولو كريد»، وهما يتصارعان في الحلبة، قائلا: «اليوم هو يوم حزين للغاية بالنسبة لي، أنا ممزق جدا، أنا فقط أحاول الصمود لأن كارل ويذرز كان جزءًا لا يتجزأ من حياتي ونجاحي»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

سيلفستر ستالون يودع كارل ويذرز: تغيرت حياتي إلى للأفضل في اليوم الذي التقيته به

وتابع بطل سلسلة «Rocky»: «عندما رأيته للمرة الأولى، رأيت العظمة، لكنني لم أدرك كم هو عظيم، لم أكن أتمكن أبدًا من تحقيق ما فعلناه في Rocky بدونه»، «لقد كان رائعًا للغاية صوته وجسده وحضوره وقدرته الرياضية، ولكن الأهم من ذلك، قلبه وروحه»، مضيفا: «إنها خسارة فظيعة، ولكني كنت محظوظًا جدًا لأن أكون جزءًا من حياته».

وعلق على الفيديو الذي نشره على حسابه، قائلا: «لقد فقدنا أسطورة، لقد تغيرت حياتي إلى الأبد للأفضل في اليوم الذي التقيت فيه بكارل ويذرز».

تفاصيل مشاركة كارل ويذرز في سلسلة «Rocky»

لعب ويذرز دور البطولة في أول أربعة أفلام من سلسلة «Rocky» بدور «أبولو كريد»، الذي يواجه بشكل متكرر الملاكم «روكي بالبوا» في الحلبة، على الرغم من وفاة «كريد» في فيلم الجزء الرابع من الفيلم، إلا أن الحديث عن الشخصية استمر في سلسلة تكميلية بعنوان «Creed»، والتي يقوم ببطولتها مايكل بي جوردان في دور ابن «كريد».