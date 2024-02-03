تكثف مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال التصحيح أوراق إجابات طلاب الإعدادية، تمهيدا لتحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ، والتي ينتظرها آلاف الطلاب وأولياء أمورهم.

وتنشر «الوطن» خلال السطور التالية، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ، ورابط الحصول عليها، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان خلال الفصل الدراسي الأول.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنّ موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ، سيكون نهاية الأسبوع الجاري، بعد اعتمادها من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشار المصدر، إلى أنّ مديرية التربية والتعليم تُكثف أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لكل المواد داخل كنترولات القطاعات الثلاثة للشهادة الإعدادية العامة، وهي «قطاع كفر الشيخ - قطاع دسوق - قطاع الحامول»، لافتاً أنّ هناك متابعة يومية لأعمال التصحيح من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ بالاسم

ومن المقرر أنّ يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ على موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، من هـنــــا.

61 ألفا و296 طالبا في الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 61 ألفا و296 طالبا وطالبة، أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول ي ف343 لجنة امتحانية في 3 قطاعات مُقسمة إلى قطاع كفر الشيخ وضم 124 لجنة، وقطاع دسوق 122 لجنة، وقطاع الحامول 97 لجنة.