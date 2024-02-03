أسعار اللحوم اليوم السبت 3-2-2024 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 3-2-2024 استقرارا ملحوظا في الأسواق ومحال الجزارة، حيث تراوح متوسط سعر اللحوم الحمراء من 295 إلى 375 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار اللحوم اليوم السبت في الأسواق

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم السبت، وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار اللحم الكندوز في الأسواق ومحال الجزارة

وتراوح سعر اللحم الكندوز بين 240 إلى 420 جنيها للكيلو الواحد، وسعر اللحم الكندوز الكبير من 240 إلى 340 جنيها، وسعر اللحم الكندوز الصغير من 320 إلى 365 جنيها.

أسعار اللحم البتلو في الأسواق ومحال الجزارة

وسجل سعر اللحم البتلو اليوم ما يتراوح من 270 إلى 420 جنيها ، بينما سجل سعر اللحم البتلو بالعظم من 180 إلى 370 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار اللحم الضأن اليوم في الأسواق

ويتراوح سعر الكيلو الواحد من اللحم الضأن بين 265 إلى 430 جنيها، بينما يتراوح سعر اللحم الضأن بالعظم من 102 إلى 360 جنيها.