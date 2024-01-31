أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة.. تبدأ من 225 جنيها للكيلو

طرحت منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لحوم حمراء طازجة بنسب تخفيض تصل إلى 50% بأسعار تبدأ من 225 إلى 250 جنيهًا للكيلو بشكل يومي إضافة إلى التخفيضات على السلع والتي تبدأ من 25% وتصل إلى 50% حسب السلعة.

منفذ دائم لبيع منتجات وزارة الزراعة

وأشارت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنّها وفرت جميع أنواع السلع بداية من الخضر والفاكهة والأعشاب في منفذ دائم عنوانه 6 شارع ميشيل باخوم بمنطقة الدقي بالجيزة، وهو يعرض منتجات مزارع الوزارة من العسل وزيت الزيتون والبقوليات وغيرها من السلع بأسعار مخصوم منها تكلفة الوسطاء فضلًا عن جودتها المعروفة للجميع.

عناوين منافذ وزارة الزراعة في المحافظات

وتطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المنتجات في 16 منفذًا تابع لها في شارع نادي الصيد بالدقي و6 منافذ بشارع الهرم بمنطقة المطبعة، ومنفذ في مزرعة كفر غطاطي ومنفذ بمبني جهاز التعبئة والإحصاء بشبرا، وميدان لاظوغلي بالقاهرة، ومحل فاكهة 278 بداخل السوق بالعبور ومنفذ بمنطقة ابني بيتك بالمنطقة الثانية ومحل رقم 6 بالمنطقة الثالثة سوق ابني بيتك، كما يوجد 9 منافذ بالحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر ومنفذ بسوق الفاكهة والخضار للجملة ورقمه 246 بمدينة السادس من أكتوبر، والعديد من المنافذ على مستوى الجمهورية.

منافذ جديدة بالمراكز والمدن

وكشف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك خطة للتوسع في فتح منافذ جديدة على مستوى المراكز والمدن بجميع المحافظات لطرح السلع بأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار ولصد محاولات البعض بالتلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية للمواطنين.