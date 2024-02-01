أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس 1-2-2024 في الأسواق.. «البلدي» بكام؟

استقرت أسعار اللحوم الحمراء اليوم في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، إذ يتراوح متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء من 265 إلى 450 جنيهًا.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم

سجل سعر اللحم الكندوز فيما يتراوح من 240 إلى 420 جنيها للكيلو، والبتلو بالعظم من 309 إلى 370 جنيها، والضأن من 265 إلى 450 جنيها.

ويتراوح سعر اللحم الكندوز الكبير ما بين 220 إلى 340 جنيها، ويسجل سعر السجق البلدي 338 جنيها، بينما سجل سعر اللحوم المفروم 295 جنيها، ويصل سعر البرجر إلى 314 جنيها تقريبا، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم البرازيلي اليوم

استقرت أسعار اللحوم البرازيلية البقري ما بين 230 إلى 250 جنيها، بينما وصل سعر كيلو اللحم الهندي حوالي 210 جنيهات للمفروم و230 جنيها للكندوز.

وبحسب شعبة القاصبين بالغرفة التجارية، يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 300 إلى 330 جنيها، وسعر الكبدة الكندوز 290 جنيها في الأسواق، ووصل سعر كيلو الحم الضاني البرقي إلى 380 جنيها.