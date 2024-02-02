أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 2-2-2024 في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم الحمراء اليوم في الأسواق المحلية ومحال الجزارة، اليوم الجمعة 2-2-2024 استقرارا كبيرا، حيث تراوح متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء ما بين 295 إلى 420 جنيهًا.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم

سجل سعر اللحم الكندوز ما يتراوح ما بين 240 لـ420 جنيها للكيلو، أما البتلو بالعظم فقد سجل سعر 374 جنيها، والضأن ما بين 300 لـ450 جنيها.

وصل سعر اللحم الكندوز الكبير إلى 295 جنيها، بينما سجل سعر السجق البلدي 338 جنيها، وسجل سعر اللحوم المفروم 295 جنيها، ووصل سعر البرجر لـ314 جنيها تقريبا، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم البرازيلي اليوم

استقرت أسعار اللحوم البرازيلية البقرية لما بين 230 لـ250 جنيها، فيما وصل سعر كيلو اللحم الهندي لـ210 جنيهات للمفروم و230 جنيها للكندوز.

وبحسب شعبة القصابين بالغرفة التجارية، فقد تراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 300 لـ 330 جنيها، أما عن سعر الكبدة الكندوز فقد سجل مبلغ الـ290 جنيها في الأسواق، بينما وصل سعر كيلو اللحم الضاني البرقي لـ380 جنيها.