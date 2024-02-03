آخر موعد للتقديم في وظائف القيادات المحلية بالمحافظات.. اعرف الشروط

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن باب التقديم لشغل بعض وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وفق الإعلان رقم 3 لسنة 2023 مستمر حتى 24 فبراير الجاري.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون من خلال موقع الوزارة من هنا، حيث تشمل الوظائف المستوى الوظيفي الممتاز، والعالي، والمدير العام.

الشروط والمستندات المطلوبة

وأشارت الوزارة إلى أن شروط التقديم في تلك الوظائف تتمثل في الحصول على مؤهل عال مناسب، والقدرة على وضع السياسات والأهداف والتوجيه والإدارة، فضلا عن الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة، مع إجادة التعامل مع الحاسب واللغة الإنجليزية، وكيفية تطوير الوظيفة.

وذكرت وزارة التنمية المحلية، أن المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف المحليات تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد المميكنة، وصورة شخصية، على أن تُقدم الأوراق في صيغة «PDF»، والتقديم يكون مرة واحدة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وعلى وظيفة واحدة فقط.

ضوابط التقديم

وأكدت الوزارة، إتاحة الفرصة للتقديم على الوظائف أمام العاملين من داخل الجهاز الإداري للدولة والمحليات أو خارجه، مشيرة إلى عدم الالتفات إلى الطلبات الواردة بالبريد أو على غير الموقع المحدد بالإعلان، أو بعد انتهاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات، مع إرسال المستندات على الموقع المحدد بالإعلان، وتحديد إيميل شخصي للمتقدم ليتم المراسلة عليه، فضلا عن أهمية وضع رقم الهاتف للمتقدم للتواصل عليه واتساب .