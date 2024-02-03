مواعيد وأماكن قطع المياه غدا في دمياط.. تصل لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، قطع المياه غدًا الأحد، لمدة 6 ساعات، بسبب أعمال الصيانة بمركز رأس البر.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن مواعيد قطع المياه غدا في رأس البر من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

سبب قطع المياه لمدة 6 ساعات غدا في دمياط

وأوضحت أن الشركة أن سبب قطع المياه غدا راجع إلى أعمال إنشاء غرف قياس تصرف بالمدينة، وأعمال الصيانة التي تجريها الشركة.

وطلبت المواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم طوال مدة قطع المياه غدا خاصة المستشفيات والوحدات المحلية والمنشآت الحكومية في رأس البر، إذ يتم تخصيص خط ساخن للتواصل مع الشركة عند الضرورة وهو «125»، في حالة وجود أي أعطال أو أي ظرف طارئ.