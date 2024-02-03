نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024.. رابط شغال

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024، تصدرت مُحركات البحث في الساعات الماضية من قبل أولياء الأمور والطلاب، بالتزامن مع بدء إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد موسم طويل من الامتحانات، وقد كشف قطاع المعاهد الأزهرية موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 للفصل الدراسي الأول، عقب انتهاء قطاع الكنترول من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات، وكذلك أعمال المراجعة على التصحيح ورصد الدرجات، واعتمادها بشكل رسمي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بالتفصيل، ومعرفة درجات كل مادة بعد اعتمادها، وإعلانها بشكل رسمي عبر موقع قطاع المعاهد الأزهرية، من خلال الرابط التالي نتيجة الإعدادية الأزهرية

جدير بالذكر أنه تقدم نحو 177 ألفًا و109 طلاب وطالبة لأداء امتحانات الترم الأول، فيما تُكثف الكنترولات من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمهيدًا لاعتماد النتيجة وإعلانها في أقرب وقت،

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

كما أعلن قطاع المعاهد التوزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 وفقا لما يلي:

مجموع مادة أصول الدين للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

- مجموع مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

- مجموع مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 60 درجة.

- مجموع مادة الفقه للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 50 درجة.

- مجموع مادة القرآن الكريم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة العلوم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

-مجموع مادة اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة الثقافة الإسلامية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 20 درجة.