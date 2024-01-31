6 خطوات للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.. تعرف عليها

أيام قليلة تفصل جموع الطلاب عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، تزداد في الآونة الأخيرة عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، فيما يترقب كثيرون ذلك الأمر، متوجهين إلى الله بالدعاء بالتوفيق والنجاح، وتكليل تعبهم بالحصول على أعلى الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وحول الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، فإنه لا بد من اتباع الخطوات الست التالية بالترتيب ليتمكن الطالب من معرفة نتيجته وذلك وفقاً لما قاله قطاع المعاهد الأزهرية، وهي كالتالي:

- الدخول على بوابة الأزهر الشريف.

- الضغط على نتائج الامتحانات.

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة المنطقة التابع لها الطالب.

- الضغط على استعلام.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، من خلال الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية 2024 والضغط على الرابط هنـا، وحول موعد النتيجة التي يترقبها الكثيرون، فقد أكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أنّه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك قبل حلول يوم الاثنين المقبل.