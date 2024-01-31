موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بالمحافظات.. رابط شغال

يطرح عشرات الآلاف من طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري، سؤالًا حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 ورابط الحصول عليها، إذ تٌكثف الكنترولات أعمال التصحيح والرصد المراجعة تمهيدًا لإعلان النتيجة من خلال بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس، بحسب ما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، والمناطق الأزهرية في مختلف المحافظات.

تستعرض «الوطن» تفاصيل وموعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 ورابط الحصول عليها، فضلًا عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، وكيفية استخراج بيان نجاح أزهر؟.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وبحسب المناطق الأزهرية بالمحافظات، فإنّ موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري برقم الجلوس ستكون خلال الأسبوع المقبل أي في الأسبوع الأول من شهر فبراير، وقبل انطلاق الترم الثاني، إذ تقدم نحو 177 ألفًت و109 طالبًا وطالبة لأداء امتحانات الترم الأول، فيما تٌكثف الكنترولات من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمهيدًا لاعتماد النتيجة وإعلانها في أقرب وقت.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

كما تكثف الكنترولات من أعمال التصحيح تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم 2024، إذ تقدم للامتحانات نحو 189 ألفًا و635 تلميذًا وتلميذة.

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، فور ظهورها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، من خلال الضغط «هنا»، وتحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب أو الطالبة، ثم إدخال رقم الجلوس، والضغط على «استعلام» وستظهر النتيجة على الفور.

كيفية استخراج بيان نجاح أزهر؟

ويجيب قطاع المعاهد الأزهرية، على سؤال الطلاب حول كيفية استخراج بيان نجاح أزهر، بوابة الأزهر الإلكترونية، بإنّ استخراج بيان نجاح أو رسوب يتم من خلال التوجه إلى المنطقة الأزهرية التي يتبع لها الطالب أو الطالبة، أو أقرب مكان من محل إقامته، إذ يجرى استخراجه إلكترونيًا من إدارة الامتحانات في المنطقة الأزهرية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية

ويبلغ مجموع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 نحو 490 درجة إذ كشفت المناطق الأزهرية توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 والتي تشمل 100 درجة لمادة أصول الدين، و100 درجة لمادة اللغة العربية، و60 درجة لمادة الرياضيات، و50 درجة لمادة الفقه، و40 درجة لمادة القرآن الكريم، و40 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية، و40 درجة لمادة العلوم، و40 درجة لمادة اللغة الأجنبية، و20 درجة لمادة الثقافة الإسلامية.