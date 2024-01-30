مصادر تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

كشفت مصادر مُطلعة عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، حيث ما زالت أعمال التصحيح جارية حتى اللحظة، ومن المقرر أن يتواصل تصحيح أوراق الإجابات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، خلال الحديث عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 أنّ النتيجة ستُعلن خلال الأيام المقبلة: «بطمن كل الطلاب وأولياء الأمور، أعمال التصحيح لم تنتهِ حتى اللحظة، والنتيجة ستظهر قبل يوم الثلاثاء المقبل».

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أعلن توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، كما يل.

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