أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة.. كم يبلغ عيار 21؟

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 3-2-2024 في مصر بمحلات الصاغة حالة من الاستقرار النسبي، وخاصة عيار 21 الذي يعتبر الأكثر انتشارًا بين مختلف المواطنين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتوضح «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر جرام الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية، حسب آخر تحديث أعلنته شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية 4428 جنيهًا، وذلك قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية 3875 جنيهًا، وذلك قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية 3321 جنيهًا، وذلك قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

في حين سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 31 ألف جنيه، وذلك قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو يزن 8 جرامات من عيار 21.