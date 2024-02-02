الذهب أم الشهادات الادخارية؟.. أيهما أفضل للاستثمار في الوقت الحالي

في ظل التطورات الاقتصادية في الفترة الحالية، يبحث الكثير من المواطنين عن وسيلة آمنة ومربحة للاستثمار وتحقيق أهدافهم المالية، وينتاب الكثيرين نوع من الحيرة في اختيار الوعاء الاستثماري الأفضل، وعادة ما تتم المقارنة بين شراء الذهب والشهادات الادخارية.

مزايا الاستثمار في الشهادات الادخارية

يرى الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن اختيار الوعاء الادخاري أو الاستثماري يتوقف على الشخص الراغب في الاستثمار، على سبيل المثال إذا كان الشخص كبيرا في السن ويحتاج إلى عائد شهري ثابت، فإن الشهادات الادخارية يمكن أن تكون الخيار الأفضل له، وفي حال كان الشخص يرغب في الحفاظ على قيمة استثماره على المدى البعيد، فيمكن أن يكون الذهب الخيار المناسب، لأن الذهب استثمار طويل الأجل.

فوائد الاستثمار في الذهب

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» ان الاستثمار في الشهادات التي طرحتها البنوك مؤخراً، بعائد 27% سنويا، و23% شهريا، أفضل في الفترة الحالية بالنسبة للمواطنين عديمي الخبرة في اقتناء الذهب أو التدوال في الأوراق المالية في البورصة لأنها تحتاج تحديد القطاع سواء عقاري أو طبي أو سياحي على سبيل المثال، والشركة التي يستثمر بها والأصول التي تمتلكها والتزاماتها.

وأوضح «شعيب» أن أسعار الذهب عالميا قد ازدادت بنحو 18 أو 20% خلال آخر عامين، بينما ازدادت محليا بنحو 33% منذ بداية العام حتى 31 يناير، مشيراً إلى أن الذهب عائد طويل الأجل ولا يجلب عائدا شهريا أو دوريا على عكس الشهادات وباقي الأوعية الادخارية التي تطرحها البنوك المصرية.