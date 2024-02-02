متى تتراجع أسعار الذهب في الأسواق؟.. الشعبة تجيب

قال المهندس لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الذهب خاصة السبائك والجنيهات في ظل ثبات الكميات المعروضة منه في الأسواق ومحلات الصاغة.

موعد تراجع أسعار الذهب

وأوضح منيب في تصريحات لـ «الوطن»، أن أسعار الذهب يمكن أن تتراجع عندما تستقر الأسواق ويحدث توازن بين العرض والطلب ، وكذا استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتراجع معدلات الطلب إلى الوضع الطبيعي، فالتخوف لدى المواطن هو الذي جعل الطلب يزداد بشكل كبير على السبائك والجنيهات لادخارها حفاظاً على قيمة مدخراتهم في مواجهة التضخم.

وشدد على أنه لا يوجد نقص في الكميات المعروضة من المشغولات الذهبية في المحلات.

زيادة المعروض ستؤدي لتراجع أسعار الذهب

وأشار منيب الي أنه مع استقرار الاوضاع فإن المواطنين سيضطرون إلى إعادة ضخ تلك الكميات المخزنة لديهم في الأسواق مرة أخرى، لتوفير سيولة نقدية وضخها في أوعية ادخارية أخرى كالشهادات الادخارية وغيرها من المشاريع الصغيرة التي تجلب عائدا للمواطنين، فالذهب ادخار طويل الأجل لا يجلب عائدا، ومع زيادة المعروض ستتراجع أسعار الذهب بشكل تدريجي.

واردات الذهب أثرت إيجابيا على الأسعار

وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب، أن هناك عددا من العوامل المتحكمة في أسعار الذهب أهمها العرض والطلب وسعر الصرف، كما أن واردات الذهب التي يجلبها المصريون القادمون من الخارج أثرت بشكل إيجابي علي أسعار الذهب، فإذا لم تكن موجودة لكان الوضع أصعب بكثير من مما هو عليه الآن.