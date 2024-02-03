آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم 2024.. اعرف الأوراق المطلوية

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم 2024، من خلال بوابة الوظائف الحكومية التي تم الإعلان عنها في يوم 2 من شهر يناير الماضي، وتم فتح باب التقديم يوم 18 من ذات الشهر.

آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم 2024

وبالنسبة لآخر موعد للتقديم في وظائف التربية والتعليم 2024 سيكون يوم 15 فبراير الجاري، بعد تم مد الفترة التي كانت انتهت في يوم 31 من شهر يناير الماضي.

ويُمكن للأشخاص التقديم في وظائف التربية والتعليم، من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية والتقديم من هنا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم 2024

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم 2024 التي يجب استيفاؤها حتى يتم التقديم بشكل صحيح، جاءت كالآتي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.

2- صورة من شهادة التخرج.

3- صحيفة الحالة الجنائية.

4- تقديم المستندات الأصلية مٌلونة بصيغة «JPG».

5- شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

6- إيصال الإيداع البنكي.

7- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المٌتكاملة في حالة الإعاقة.