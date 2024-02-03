فيلم ليه تعيشها لوحدك لخالد الصاوي يحقق إيرادات بـ924 جنيها في يوم واحد

يواصل فيلم «ليه تعيشها لوحدك» للفنان خالد الصاوي تحقيق إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر، ليتذيل قائمة إيرادات الأفلام.

فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يعاني من ضعف الإيرادات

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن» عن أن فيلم «ليه تعيشها لوحدك» للفنان خالد الصاوي وشريف منير مازال يواجه ضعف في الإيرادات، إذ حقق أمس إجمالي إيرادات بلغت 924 جنيها فقط، مما جعله يتذيل قائمة الإيرادات.

يذكر أن فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف ومحمد رضوان وخالد عليش ومؤمن نور وأمينة شلباية، ومن إخراج حسام الجوهري.

ويشهد شباك التذاكر مشاركة عدد من الأفلام من بينها الإسكندراني ورحلة 404 والحريفة ومقسوم وأنف وثلاث عيون، وعدد آخر من الأفلام.