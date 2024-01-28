فيلم ليه تعيشها لوحدك مهدد بالسحب من السينما.. «حقق ألفين جنيه أمس»

أصبح فيلم ليه تعيشها لوحدك، مهددًا بالسحب من دور العرض السينمائي، في ظل تراجع إيراداته وتحقيقه أرقاما هزيلة جعلته يتذيل قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، الذي يضم 11 فيلما، ويتصدر المراكز الثلاثة الأولى أفلام الحريفة، الرحلة 404، أبو نسب، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم ليه تعيشها لوحدك، في شباك تذاكر السينما أمس السبت إيرادات تقدر بـ ألفين و937 جنيه، فيما جاء فيلم الحريفة الذي جاء بالمركز الأول بإيرادات تتجاوز 2 مليون جنيه، وحقق أكثر من 30 مليون جنيه على مدار 3 أسابيع منذ انطلاق عرضه بالسينما.

إيرادات في 3 أسابيع

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم ليه تعيشها لوحدك على مدار 3 أسابيع عرض بالسينما بنحو 566 ألف جنيه، بطولة شريف منير وخالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، لأول مرة أمينة شلباية، مؤمن نور، خالد عليش، تأليف أحمد عبدالعزيز، إخراج حسام الجوهري.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي، ويتطرق إلى مفهوم الحب والصداقة، والأزمة التي تقع بين رجلين جمعتهما الصداقة سنوات طويلة، ولكن يكتشفا أن هذه الصداقة على المحك بسبب فتاة.