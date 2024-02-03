فيلم ليلة العيد يتراجع إلى المركز الـ11 في شباك التذاكر بـ25 ألف جنيه

يواصل فيلم ليلة العيد، من بطولة الفنانة يسرا، التراجع في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، وذلك نتيجة المنافسة الشديدة بين عدد كبير من الأفلام في موسم نصف العام.

فيلم ليلة العيد في المركز الـ11

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم ليلة العيد يواصل التراجع في الإيرادات، حيث حقق يوم أمس الجمعة 25 ألف جنيه فقط، واحتل بذلك المركز الـ11، حيث تراجع عن أول أمس الذي احتل فيه المركز العاشر.

أبطال فيلم ليلة العيد

وفيلم ليلة العيد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم يسرا ونجلاء بدر وعبير صبري وسيد رجب وهنادي مهنا وريهام عبد الغفور ويسرا اللوزي وأحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويشارك فيلم ليلة العيد في دور العرض السينمائية بجانب عدد من الأفلام، من بينها الحريفة ومقسوم ورحلة 404 والإسكندرانى وغيرها.