نجوم فيلم ليلة العيد في ضيافة لميس الحديدي غدا

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة ON، نجوم فيلم «ليلة العيد» غدا الثلاثاء.

وتحل كل من يسرا وهنادي مهنا وعبير صبري ونجلاء بدر وسيد رجب وأحمد خالد صالح، وكذلك المخرج سامح عبدالعزيز، ضيوفًا على الحلقة في حديث خاص عن الفيلم وكواليس العمل، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي تتناولها الحلقة.

تفاصيل فيلم ليلة العيد

يجمع فيلم ليلة العيد في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم يسرا، ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، سيد رجب، بالإضافة إلى سميحة أيوب، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.

واحتل الفيلم المركز الثامن في قائمة إيرادات الأفلام المصرية، إذ حقق إيرادات بلغت 45 ألف جنيه عن أمس الأحد في دور العرض السينمائية، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.