فيلم ليلة العيد يحتل المركز العاشر في ثامن أيام عرضه

حقق فيلم ليلة العيد الذي تقدمه الفنانة يسرا، في اليوم الثامن من عرضه إيرادات وصلت إلى 21 ألف جنيه، في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، مع المنافسة الشديدة التي تشهدها السينمات.

فيلم ليلة العيد في المركز العاشر

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ فيلم ليلة العيد حقّق في ثامن أيام عرضه أمس إيرادات بلغت 21 ألف جنيه فقط لا غير، وبذلك فهو يحتل المركز العاشر.

يذكر أن فيلم ليلة العيد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا وعبير صبري ونجلاء بدر وسيد رجب وريهام عبد الغفور ويسرا اللوزي وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وينافس فيلم ليلة العيد بجانب عددٍ من الأفلام من بينها أنف وثلاث عيون، ورحلة 404، وشماريخ، والحريفة، والإسكندراني وغيرها من الأفلام.