فيلم ليلة العيد يتراجع للمركز الثامن في ثالث أيام عرضه بالسينما

يعاني فيلم ليلة العيد الذي طرح في السينمات منذ ثلاثة أيام، من ضعف الإيرادات، حيث يشهد شباك التذاكر منافسة قوية بعد طرح عدد كبير من الأفلام.

فيلم ليلة العيد يتراجع للمركز الثامن

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم ليلة العيد تراجع في ثالث أيام عرضه من المركز السادس إلى المركز الثامن حيث حقق إيرادات بلغت 79 ألف جنيه فقط.

يذكر أن فيلم ليلة العيد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا ونجلاء بدر وعبير صبري ويسرا اللوزي وريهام عبد الغفور وسيد رجب وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وينافس فيلم ليلة العيد بجانب عدد آخر من الفنانين من بينها رحلة 404 لمنى زكي والحريفة والإسكندراني لأحمد العوضي.