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معرض القاهرة الدولي للكتاب

تراجع فيلم ليلة العيد في شباك التذاكر.. كم حقق في أسبوع عرض؟

كتب:

هبة أمين
10:45 ص | الخميس 01 فبراير 2024
أبطال فيلم ليلة العيد

أبطال فيلم ليلة العيد

رغم عرضه لمدة أسبوع كاملا في دور العرض السينمائي، لم يتمكن فيلم ليلة العيد من تحقيق إيرادات كبيرة، إذ حق الفيلم إيرادت بلغت 500 ألف جنيه، ولم يتمكن من كسر حاجز المليون، وحصول على ترتيب متأخر في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحصل فيلم ليلة العيد، الذي يقود بطولته مجموعة من النجوم، على المركز التاسع في قائمة الإيرادات اليومية، إذ تضم خريطة السينما 12 فيلم حاليًا، يتصدرها في المركز الأول فيلم الحريفة بطولة مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة.

قصة فيلم ليلة العيد

تدور قصة الفيلم خلال 24 ساعة، ويرصد معاناة المرأة والعنف الذي تتعرض له بكافة أشكاله، من خلال حكايات مجموعة من السيدات كل واحدة منهن لديها قصتها المؤلمة التي تعرضت من خلالها للعنف.

أبطال فيلم ليلة العيد

فيلم ليلة العيد من إخراج سامح عبدالعزيز، تأليف أحمد عبدالله، بطولة يسرا، ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، سميحة أيوب، سيد رجب، محمود حافظ، أحمد خالد صالح.

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