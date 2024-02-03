تفاصيل جديدة في حادث الطعن بفرنسا.. المشتبه به يعاني من اضطرابات نفسية

كشفت وسائل إعلام فرنسية، صباح اليوم، تفاصيل جديدة في حادث طعن وقع في محطة «جار دي ليون» للقطارات جنوب شرق عاصمة البلاد «باريس»، أكبر محطات القطارات في العاصمة الفرنسية، ما أسفر عن 3 إصابات، بينها حالة خطرة.

المشتبه به يبلغ من العمر 32 عاما

وقالت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، إن المشتبه به عمره 32 عاما، ويعاني من اضطرابات نفسية، ويحمل رخصة قيادة إيطالية، فيما أشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى أن المهاجم من أصل مالي ويحمل أوراقا ثبوت إيطالية.

وأشارت «لوفيجارو»، إلى أن المشتبه به كان مسلحا بسكين ومطرقة، موضحة أن الشخص ظل صامتا طوال الحادث، ثم أشعل النار في حقيبة ظهره.

وأوضحت «سكاي نيوز»، أن السلطات الفرنسية لاتتعامل مع الهجوم كهجوم إرهابي حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر في الشرطة الفرنسية، وفق لشبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، أن المشتبه به لم يطلق أي هتاف خلال عملية الطعن.