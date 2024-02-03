يتطلع الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية لمعرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول، بعد انتهاء الامتحانات 24 يناير الماضي في معظم المحافظات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في 10 محافظات

وأشارت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية إلى تحديد رابط للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في 10 محافظات بالاسم ورقم الجلوس بكل سهولة، وجاءت كالتالي:

- محافظة سوهاج: يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من هـنـا

- محافظة بني سويف: يمكن الحصول على النتيجة من هـنـا

- محافظة الشرقية: ستكون النتيجة متاحة عبر موقع المحافظة الرسمي من هـنـا

- محافظة الدقهلية: يمكن الحصول على النتيجة من هـنـا

- محافظة الجيزة يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من هـنـا

- محافظة الإسكندرية: الحصول على النتيجة هـنـا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات

- محافظة مطروح: يتم الحصول على النتيجة من هـنـا

- محافظة الفيوم: الحصول على النتيجة من هـنـا

- محافظة القاهرة: الحصول على النتيجة من هـنـا

- محافظة أسوان: الحصول على النتيجة من هـنـا