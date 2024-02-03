أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، استمرار أعمال رصد درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ومراجعتها بكل دقة، حتى موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية، حيث أشارت المحافظة في بيان لها أنه غير صحيح ما جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الإعلان عنها سيكون خلال الساعات المقبلة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

أضافت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية سيكون ابتداء من الأربعاء المقبل 7 فبراير الجاري، مشيرة إلى أنه جرى الانتهاء من تصحيح أوراق إجابة 113 ألف طالب وطالبة في 9 مواد، وجاري مراجعة أعمال الرصد وتجميع الدرجات بكل دقة حتى يحصل كل طالب على حقه ودرجته الفعلية.

رابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

أشارت وكيل وزارة التعليم أنه من المقرر أن اعتماد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية نهاية الأسبوع الجاري، بمجموع 140 درجة للفصل الدراسي الأول على الرابط التالي من هنا.