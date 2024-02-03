وزارة العمل تطرح وظائف لذوي الهمم بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط

أتاحت وزارة العمل عددا من الوظائف التي تناسب أصحاب الإعاقة في الكثير من التخصصات داخل محافظات الجمهورية، ولكن هناك بشرط استيفاء المتقدم للشروط حتى يتم قبوله.

استيفاء نسبة الـ5%

ووضعت وزارة العمل شرطًا لذوي الهمم في المحافظات الـ13 التي يتطلب لهم الوظائف، وهي استيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي العمال، فضلًا عن وجود رواتب مجزية لهم.

المحافظات التي يتوفر فيها الوظائف

وهناك عدد من المحافظات يتوفر فيها فرص العمل المعلنة لأصحاب الهمم: وهي «الشرقية، القاهرة، دمياط، الوادي الجديد، الجيزة، أسيوط، الفيوم، الدقهلية، البحيرة، سوهاج، القليوبية، قنا، الغربية».

وبالنسبة للوظائف التي أعلنت عنها وزارة العمل تمثلت في حوالي 26 تخصصا منها للأشخاص من ذوي الهمم وجاءت كالآتي:

1- أمين مخازن.

2- سكرتارية.

3- مشرف إنتاج.

4- مشرف إداري.

5- فنيون في جميع التخصصات.

6- أفراد أمن.

7- عمال إنتاج.

8- عمال نظافة.

9- مسؤول تمويل.

10- مصور فوتوغرافي.

11- مدرسون جميع التخصصات.

12- مسؤول تعيينات.

13- سائقون رخصة أولى وثانية وثالثة.

14- عمال خياطة بكل الأقسام.

15- مدير فرع.

16- أخصائيو تمويل.

17- مهندسون ميكانيكا وكهرباء.

18- مساعد مدير فرع.

19- مندوب تسويق وبيع.

20- أخصائي نفسي.

21- مندوب مبيعات وتوصيل.

22- طباخ.

23- مهندس زراعي.

24- شؤون عاملين.

25- مراقب جودة.

26- محاسب.

ويمكن للراغبين في التقدم على الوظائف الذهاب لمكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل في المحافظات المُعلن فيها، أيضا عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.