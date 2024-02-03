لراغبي حجز وحدة سكنية من صندوق التنمية الحضرية.. اتصل على هذا الرقم

كشف صندوق التنمية الحضرية، المختص بتطوير العشوائيات، والمناطق السكنية غير الآمنة عن طرق حجز الوحدات السكنية التي يطرحها لسكان العشوائيات، ومن ضمنها مشروع تطوير عواصم المحافظات.

طريقة الحجز

الحجز بوحدات صندوق التنمية الحضرية بطريقتين، إما عن طريق الاتصال بالخط الساخن للصندوق 15444، أو من خلال مكاتب الحجز بمقرات المشروعات، وفقًا لمنشور على الصفحة الرسمية للصندوق.

أماكن الوحدات السكنية

تتواجد الوحدات السكنية في 8 محافظات، هي: «القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ»، وبتشطيب سوبر لوكس، فضلًا عن وجود تسهيلات في الدفع، وهذه الوحدات تدخل في جهود صندوق التنمية الحضرية في مشروع تطوير عواصم المحافظات.

مشروعات الصندوق في القاهرة

ومن ضمن مشروعات صندوق التنمية الحضرية في إطار محافظة القاهرة، وفقًا لمنشور على صفحة رئاسة مجلس الوزراء، تم طرح وحدات سكنية في 3 مناطق هي: «المعصرة، ومدينة نصر، والخيالة».

ويتضمن نطاق المشروع في منطقة «المعصرة»:

• 9 عمارات سكنية.

• تُقام على مساحة 10 أفدنة.

• بعدد أدوار (أرضي + 9 أدوار متكررة لكلِ عمارة).

• بواقع 8 وحدات في كل دور.

• ويصل متوسط مساحة الوحدة السكنية إلى 113 مترًا.

• وتشمل الخدمات في تلك المنطقة وجود 30 محلا تجاريا مختلِف الأنشطة.

أما بالنسبة لمنطقة "مدينة نصر"، فالطرح يشتمل على:

• 54 عمارة سكنية بعدد أدوار (أرضي + 11 دورا متكررا لكلِ عمارة)

• بكل دور 4 وحدات

تبلغ مساحة الوحدة نحو 182 مترًا

توجد العديد من الخدمات التي يحتاجها القاطنون ومنها "مسجد، ملاعب رياضية، محلات تجارية، جراجات سطحية وبدروم، وخدمة غرف جمع القمامة".

محافظة القاهرة منطقة الخيالة

• تشمل منطقة «الخيالة» عدد 42 عمارة سكنية.

• بعدد أدوار (أرضي + 9 أدوار متكررة لكلِ عمارة).

• بواقع 6 وحدات في كل دور.

• بمتوسط مساحة الوحدة يبلغ حوالي 78 مترًا.