«التنمية المحلية» تطلق الأسبوع الأخير من دورة قادة المستقبل غدا

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع الثالث والأخير من الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل غداً الأحد، والتي استمرت لمدة 3 أسابيع، بإجمالي 102 ساعة تدريب، في 61 جلسة، وذلك في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة، للتعامل بكل الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدول.

مشروعات تخرج جماعية وفردية

وأكد وزير التنمية المحلية، أن أهم ما يميز الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل، التركيز على إعداد مشروعات تخرج جماعية وفردية من جانب المتدربين، على ما تم التدريب عليه، وإيجاد حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها الوحدات المحلية بالمحافظات.

مهام قيادات المحليات

وأوضح «آمنة»، أن المحتوى التدريبي للأسبوع الثالث بالدورة سيتناول إدارة التغيير في الشخصية القيادية والمؤسسات ومواجهه مقاومة التغيير، وإدارة الكفاءات واكتشاف المواهب، والتواصل الفعال والذكاء العاطفي، وقياس وتحليل المهارات القيادية، والتنمية المجتمعية والمشاركة والمسؤولية المجتمعية للتنمية المستدامة بالتطبيق على برنامج حياه كريمة، ومسؤوليات ومهام قيادات المحليات في قانون الإدارة المحلية، وملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكتلات الإنتاجية وريادة الأعمال، والتخطيط المحلي المتكامل، وإدارة أصول الدولة وصيانتها، كما سيتم مناقشة مشروعات التخرج المقدمة من المتدربين حول الموضوعات المختلفة.