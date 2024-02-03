عاجل.. ضربة قوية لكولر بسبب إصابة نجم الأهلي

تغيب التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في مران الأهلي الجماعي، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرو.

وعلم «الوطن سبورت» أن غياب علي معلول عن مران الأهلي اليوم جاء بإذن من الجهاز الطبي للفريق برئاسة أحمد جاب الله.

وتغيب اللاعب التونسي الدولي عن مران الأهلي اليوم بسبب نزلة برد شديدة، إذ فضل الجهاز الطبي إراحة اللاعب من أجل سرعة تعافيه من الإصابة.

وحصل علي معلول على قرص علاجي شامل من أجل مساعدته على التخلص من نزلة البرد، وطالبه طبيب الأهلي بضرورة ملازمة الفراش من أجل سرعة التعافي للعودة مجددًا إلى تدريبات الفريق الجماعية.