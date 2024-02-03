احرص على تناولها.. 5 مشروبات طبيعية تساعدك على التخلص نهائيا من البلغم

يصاحب الإصابة بنزلات البرد في الشتاء المعاناة من كثرة البلغم والمخاط في الحلق، ما يستوجب عدم السماح بتراكمه لأنه يُشير في كثير من الأحيان إلى وجود عدوى، تتسبب في ظهور أعراض مُؤلمة كصعوبات النوم والصفير وحدوث خدش في الحلق، فضلًا عن الاحتقان في الممرات الأنفية، بحسب ما نشره موقع «healthshots»، لذا نستعرض في التقرير التالي 5 مشروبات طبيعية تُساعدك على التخلص نهائيا من البلغم.

تعرف على 5 مشروبات طبيعية تٌساعدك على التخلص من البلغم

يستهدف علاج البلغم إزالة المخاط من الشعب الهوائية، والتعرف على العوامل المُسببة له لتجنبها، وفقًا لما أكده الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، موضحًا أن الإقلاع عن التدخين وتناول العسل وشرب كميات وفيرة من المياه كلها عوامل مساعدة على تخفيف حالات التهاب الشعب الهوائية والتخلص من البلغم.

5 مشروبات طبيعية تٌساعدك على التخلص نهائيا من البلغم

وأضاف «الحوفي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شرب السوائل الدافئة على مدار اليوم يساعد على التخلص من البلغم والمخاط، مشيرًا إلى أن هناك 5 مشروبات طبيعية تساعدك على التخلص نهائيا من البلغم والتخفيف من أعراض نزلات البرد التي تزيد مع انخفاض درجات الحرارة، كالتالي:

- البابونج

يحتوي البابونج على كميات وفيرة من مٌضادات أكسدة تُساعد على تهدئة التهيج الذي يصيب الرئتين ما يخفف من إفراز خلايا الجسم للبلغم.

- ورق الجوافة

ورق الجوافة من أشهر الأعشاب التي تُساهم في علاج الكحة وطرد البلغم، ويتم تناوله عن طريق نقعه في الماء الساخن ويمكن تحليته بملعقة من عسل النحل لتخفيف مرارته.

- الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل طارد طبيعي للبلغم لأنه يمتلك خصائص مُضادة للالتهاب تُساعد على تقليل التورم في الحلق.

- النعناع

يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تساعد على تحسين التنفس وطرد البلغم من الحلق.

- الكركم

يستخدم الكركم كأحد العلاجات الطبيعية للتخلص من البلغم في المنزل، لأنه قادرًا على قتل محاربة الفيروسات والبكتيريا التي تسبب تراكم البلغم في الصدر.