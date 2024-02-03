انطلاق دورة تدريبية في لغة الإشارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية غدا

تنظم وزارة التنمية المحلية 3 دورات تدريبية خلال الأسبوع الجاري، لرفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية، وهي تطوير وحدات تكافؤ الفرص، وكيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية، فضلاً عن استمرار دورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي، ويستفيد من هذه الدورات 84 متدرباً.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدورة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على دعم وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوقهم، مشيرا إلى أن الأسبوع الجاري في مركز سقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، سيشهد دورة تدريبية عن كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية، ويستفيد منها 28 متدربا من جميع المحافظات.

التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع

وقال وزير التنمية المحلية، إن الدورة التدريبية تستهدف تأهيل وتدريب عدد من موظفي المراكز التكنولوجية بالمحافظات على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع، وذلك لتسهيل خدمتهم إعمالاً لمبادئ حقوق الإنسان، باعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدة من الخدمات الحكومية المقدمة، ولتسهيل التواصل معهم، والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية في المصالح والجهات التي تتعامل مع الجمهور بصورة أساسية.

ولفت الوزير إلى ضرورة إلمام موظفي الإدارات الخدمية والمراكز التكنولوجية بلغة الإشارة لأنها أصبحت من المتطلبات الضرورية، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على الشباك الواحد، وتخصيص الوزارة شباكا لذوي الهمم في المراكز التكنولوجية بالمحافظات، لمساعدتهم في إنهاء الخدمات التي يحتاجونها بسهولة ويسر.

منظومة تكافؤ الفرص

وأشار «آمنة» إلى أن الأسبوع الـ26 لسقارة يشمل أيضاً تنظيم دورة تطوير مهارات وبناء قدرات إدارة منظومة تكافؤ الفرص، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والمجلس القومي للمرأة، لدعم وتمكين المرأة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن عدد وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات يبلغ 277 وحدة، تعمل على إدماج قضايا المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تنفيذ الأسبوع الثاني من الدورة التدريبية لبرنامج تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام.