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معرض القاهرة الدولي للكتاب

استقبال الطلبة المغتربين في المدن الجامعية الأسبوع المقبل

كتب:

أحمد أبوضيف
03:56 ص | الأحد 04 فبراير 2024
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لاستقبال الطلاب الجدد بمختلف الكليات وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى، والخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات تكثيف الاستعدادات بمختلف الكليات، إذ تجرى الآن أعمال الصيانة الشاملة لكافة المنشآت والمدرجات والمعامل وقاعات المحاضرات، وسيتم البدء في تسكين واستقبال الطلاب بالمدن الجامعية الأسبوع المقبل.

بدء الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجامعة تبدأ السبت المقبل أعمال الفصل الدراسي الثاني 2024 وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتا إلى أن المدن الجامعية تبدأ الاسبوع المقبل استقبال الطلاب المقيمين بها، منوها بأنه يجري العمل بمختلف القطاعات استعدادات للترم الثاني.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، تكثيف الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني 2024  والمقرر أن ينطلق الأسبوع المقبل يوم 10 فبراير الجاري، منوها بأنه سيتم استقبال الطلاب بالمدن الجامعية الأسبوع المقبل.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.