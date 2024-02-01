أحمد فايق: الجامعات المصرية بها برامج تعليمية مغرية للطلاب الوافدين

عرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، على قناة «DMC»، حلقة خاصة من جامعة طنطا.

وقال «فايق»: «دائما منارة العلم في أي مكان، في أي دولة في العالم هي الجامعة، هنا جامعة طنطا، وهي صرح عظيم من صروح التعليم والعلم والبحث العلمي المصري، وفي يوم من الأيام كانت فرع من جامعة الإسكندرية، وبعد ذلك استقلت وأصبحت جامعة طنطا».

وأضاف قائلًا: «جامعة طنطا بها 15 كلية، بها نحو 668 برنامجا تعليميا، وبها 3 آلاف طالب وافد من دول مختلفة من الكويت والبحرين والسعودية وباكستان والصين وإيطاليا، بيتعلموا في برامج تعليمية مختلفة».

وتابع: «الجامعات المصرية بها برامج تعليمية مغرية للطلاب الوافدين، أما عن الدور المجتمعي اللى بيلعبه الطلاب داخل الجامعة، فيه مبادرة حياة كريمة داخل جامعة طنطا، وفي محافظة الغربية بشكل عام، فيه شباب زي الورد طلعوا الأول على العالم في مسابقة اليونيسيف في تحدي الجامعات، وقدروا إنهم يحولوا مخلفات قصب السكر إلى شيء مفيد للمجتمع، وطبقوا تجربتهم على الأرض في قرى محافظة الغربية».