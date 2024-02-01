باحث سياسي: الطلاب كسروا تابوت تحريم انتقاد إسرائيل داخل الجامعات الأمريكية

قال الدكتور سمير التقي، الباحث بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن تعرض الجامعات الأمريكية لضغوط لدعم إسرائيل بشكل كامل، لا يعكس فقط تراجعًا في قدرة اللوبي الإسرائيلي واليهودي المتطرف، بل أيضًا تنوعًا في الآراء داخل المجتمع اليهودي الأمريكي، حيث لا يتفق جميع اليهود مع هذا الطرح.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» ويقدمه الإعلاميان فادي غالي وشروق وجدي، هناك انزياح في مصادر الثروة في الولايات المتحدة، ومزاج الطلاب والجيل الجديد لن تجعله يتوقف مع هذه المحاولة اليائسة للخروج من وسط الجامعات، والطلاب كسروا تابوت تحريم انتقاد إسرائيل داخل أروقة الجامعات الأمريكية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أهم ما فيها هو الزواج العميق بين الأكاديمي ورجال الأعمال، والانزياح الذي جرى بعيدا عن «وول ستريت» حيث يتجمع هؤلاء الأشخاص، والاتجاه نحو التقنيات العالية والاقتصاد في لوس أنجلوس وكاليفورنيا بشكل عام كل ذلك يعني بأن هناك انزياح في الاقتصاد السياسي للعلاقات الجامعية مع رجال الأعمال.